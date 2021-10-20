В Новосибирске жалуются на очередь при записи на вакцинацию от COVID-19

Жители Новосибирска не могут записаться на вакцинацию в установленные сроки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирской поликлинике № 29 возник ажиотаж на вакцинацию. Произошло это из-за того, что Новосибирской области работников обязали вакцинироваться до 21 ноября — прививки к этому дню должны поставить 270 тысяч человек.

— Позвонила в поликлинику и на очереди была пятой. Минут десять ждала, чтобы поговорить с оператором, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

В регистратуре поликлиники № 29 рассказали, что если жители хотят вакцинироваться в ближайшие дни, то они могут обратится в пункт вакцинации в «ТЦ Леруа Мерлен» по адресу ул. Мясниковой, 35. По живой очереди можно вакцинироваться по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00.

Корреспондент КП-Новосибирск направила запрос в Минздрав, с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

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