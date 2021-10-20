В Новосибирске парень, убивший 17-летнюю девушку в ее день рождения, отправится под суд

Убийство произошло в день рождения девушки. Фото: соцсети

Дело парня, убившего девушку в ее день рождения, передали в суд. Напомним, что ЧП произошло в марте этого года. Сибиряк зарезал школьницу за то, что она не давала ему деньги на наркотики. После чего ограбил и уехал с попутчиками в Кемерово.

— Употребив наркотики и зная, что у потерпевшей есть ноутбук и телефон, из корыстных побуждений, взял на кухне нож и нанес им девушке не менее 48 ударов в шею и голову. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия, — сообщили в региональном СК.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области сибиряка обвиняют по статьям 162 и 105 УК РФ — «Убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем»

— Вину в совершении преступлений школьник признал частично, — уточнили в ведомстве.

Дело будет рассматриваться в Новосибирском областном суде.

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