Труп женщины весь день лежит в подъезде дома в Новосибирске

Эксперты установят причину смерти женщины. Фото: Виктория МИНАЕВА

20 октября в Новосибирске жильцы девятиэтажки на улице Чигорина обнаружили в подъезде труп женщины, который лежал там почти сутки. Они сообщили об этом в полицию.

— В 08:57 поступило сообщение о том, что в подъезде дома № 16 на улице Чигорина находится труп женщины. Туда прибыл участковый уполномоченный, позже был вызван автомобиль судебно-медицинской экспертизы. Судмедэксперты установят, почему умерла женщина, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Напомним, на остановочной платформе вокзала «Новосибирск-Западный» нашли мертвого мужчину в луже крови. На месте ЧП работали полицейские.

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