Двоих новосибирцев подозревают в краже деталей с железнодорожных путей

Двух сибиряков поймали с поличным. Фото: УТ МВД России по СФО.

В Новосибирске сотрудники ЛО МВД России поймали с поличным 34-летнего жителя Оби и 36-летнего жителя села Красноглинское Новосибирской области. Об этом сообщили УТ МВД России по СФО.

— Было установлено, что ночью злоумышленники на автомобиле одного из подозреваемых приехали на станцию, сделали подкоп под бетонным ограждением и украли детали верхнего пути. Гайки, болты и скобы они собрали в мешки и загрузили в машину. Похищенный металл общим весом 860 килограммов задержанные хотели сдать на металлолом, — сообщают сотрудники транспортной полиции.

Линейный отдел МВД России возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальная мера наказания по данной статье — лишение свободы на пять лет.

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