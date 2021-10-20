Астрономы рассказали, когда над Новосибирском появится Венера в октябре 2021 года

Планету хорошо видно на небе после захода Солнца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В небе над Новосибирском появится Венера в октябре 2021 года. Когда можно будет наблюдать планету, рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

— Венеру можно наблюдать только после захода Солнца. Период для наблюдения начался с середины октября, пока она находится на высоте 5 градусов над горизонтом на юго-западной части горизонта. До 10 декабря высота Венеры над горизонтом будет больше, до 11 градусов, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин.

Далее «вечернюю звезду» можно будет наблюдать до начала января, но потом Солнце затмит яркость Венеры.

Напомним, ранее новосибирцы могли наблюдать Венеру с мая 2021 года.

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