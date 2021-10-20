В Новосибирской области реализуют шесть новых инвестиционных проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области готовятся к реализации шести новых масштабных инвестиционных проектов. Благодаря им в регионе решат проблемы еще семи проблемных домов. Об этом рассказали в правительстве области.

Как заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, благодаря реализации таких проектов на достройку домов удастся получить 521,5 миллионов рублей. При помощи чего решится судьба 7-ми долгостроев. Речь идет о доме № 16, который находится в микрорайоне «Закаменский». Также удастся доделать долгострои по улице Связистов, 13/1, улице Галащука, 15, улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, по улице Есенина, 65 и других. Также известно, благодаря этим МИПам обманутые дольщики наконец-то получать свыше 7 тысяч квадратов долгожданного жилья.

— Разработка и реализация масштабных инвестпроектов, как один из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков, находится на особом контроле Губернатора Новосибирской области. Рассмотрение каждого МИПа осуществляется специально созданной комиссией, в состав которой входят члены областного Правительства, представители депутатского корпуса Законодательного Собрания региона и руководители мэрии Новосибирска, — добавили в правительстве.

Известно, механизм МИПа уже доказал свою эффективность в Новосибирской области. При помощи них будет ликвидирован дефицит на достройку сложных объектов на сумму свыше 1 миллиарда 335 миллионов рублей.

В правительстве напомнили, МИПы являются мерой господдержки. Они направлены на решение проблем обманутых дольщиков. Это происходит путем привлечения к достройке проверенных компаний. Так, они выделяют деньги на продолжение возведения проблемных объектов. Взамен на это застройщики получают участок на строительство многоквартирных объектов без проведения торгов.

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