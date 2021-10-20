Пьяный сибиряк отужинал на 4 тысячи рублей и оказался в полиции за неуплату по счету

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В большинстве случаев лица, отказавшиеся оплачивать полученные услуги или товар и возмещать причиненный убыток, гарантированно попадают в руки сотрудников полиции.

13 октября в 23.37 экипаж ГБР ГВАРДИИ был вызван в ресторан в Первомайском сквере - посетитель, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, не оплатил счет на сумму 4400 рублей. «Гвардейцы» вызвали на место происшествия сотрудников полиции и передали им должника.

18 октября в 16.36 конфликтная ситуация возникла в магазине на улице Перевозчикова. Двое мужчин разбили бутылку водки стоимостью 350 рублей и отказались платить за нее, мотивируя тем, что неоплаченный ими товар является собственностью магазина. Юридически подкованные потребители не учли, что это правило не распространяется на случаи, когда товар был поврежден или уничтожен не в торговом зале, а в кассовой зоне и по очевидной вине покупателя. Бойцы ГБР разобрались в ситуации и убедили нарушителей оплатить стоимость разбитой бутылки на месте происшествия, не дожидаясь приезда полиции.

Другой мужчина, задержанный бойцами ГБР в тот же день в гипермаркете Заельцовского района, не стал спорить, виноват он или нет, ни с продавцами, ни с охранниками. Уличенный в краже товаров на сумму 1000 рублей, он безропотно вернул в магазин продукты, которые намеревался украсть, и дополнительно возместил стоимость других товаров, украденных днем ранее. Администрация магазина тоже пошла нарушителю навстречу и попросила не вызывать на место происшествия полицию.

19 октября в третьем часу ночи в круглосуточно работающем пивном баре в Дзержинском районе двое посетителей устроили драку. В ходе потасовки со стола упали и разбились четыре пивные кружки, ущерб составил 2000 рублей. Администратор, нажавшая кнопку тревожной сигнализации, уберегла себя и свое заведение от убытков - в присутствии бойцов группы быстрого реагирования хулиганы полностью оплатили стоимость разбитой посуды и были выведены из помещения.

А вот мужчину, который в тот же день в 11.02 в магазине села Барышево открыл бутылку водки и стал употреблять содержимое, «гвардейцам» пришлось задержать. У мужчины не оказалось с собой денег на оплату спиртного, поэтому нарушитель был сдан участковому инспектору полиции для дальнейших разбирательств и принятия мер к возмещению ущерба.