Психолог посоветовала, как уберечь детей от незнакомцев на улице. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Все чаще появляются жуткие новости об убийствах и исчезновениях детей. В большинстве трагических случаях дети становятся жертвами незнакомцев, которым удается заполучить доверие маленького человечка. Психологи уверены, уберечь детей от таких извергов можно. Для этого с ребятами нужно проводить беседы. Об этом изданию NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

— Чтобы ребенок, когда его кто-то позовет, уже четко знал, что нужно сказать. А сказать нужно: «Сейчас я спрошу у родителей разрешения». Как только незнакомец слышит, что рядом родители и что ребенок к ним побежит, он, как правило, исчезает. Важно ребенку сообщить, что чужие люди, как правило, обманывают. Когда говорят, что там собачка или щеночек, то, как правило, этого там не будет, — сказала эксперт.

С дошкольниками беседовать нужно в игровой форме. Школьники тоже достаточно наивны. Им необходимо пояснить, что незнакомцы представляют опасность, а идти с ними куда-то запрещено.

— Важно, если чужой человек подходит на улице, ребенку нужно обратиться к людям, которые рядом находятся. Просто в толпу сказать: «Мама, папа можно мне с этим человеком пойти?» Если человек с плохими намерениями, то он исчезнет, убежит, — добавила Наталья Наумова.

Эксперт также напомнила, если ребенку что-то требуется, он должен понимать, что ему следует обратиться к родным людям, а не к незнакомцам.

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