Больница в Бердске задолжала около 15 миллионов рублей по госконтрактам

Долг полностью погашен
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» задолжала 14,9 миллионов рублей по госконтрактам. После вмешательства прокуратуры долг был погашен.
— Медучреждение заключило с 49 субъектами предпринимательской деятельности государственные контракты на поставку товаров, но не исполнила в срок взятые на себя обязательства по их оплате, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В настоящий момент медучреждение погасило просроченную кредиторскую задолженность на сумму свыше 14, 9 миллионов рублей.
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