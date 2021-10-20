Больница в Бердске задолжала около 15 миллионов рублей по госконтрактам

Долг полностью погашен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» задолжала 14,9 миллионов рублей по госконтрактам. После вмешательства прокуратуры долг был погашен.

— Медучреждение заключило с 49 субъектами предпринимательской деятельности государственные контракты на поставку товаров, но не исполнила в срок взятые на себя обязательства по их оплате, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В настоящий момент медучреждение погасило просроченную кредиторскую задолженность на сумму свыше 14, 9 миллионов рублей.

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