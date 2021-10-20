В Новосибирске с начала отопительного сезона выявили 620 повреждений теплосетей

Уже сейчас ремонт требуется на 400 километрах сетей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске с начала отопительного сезона специалисты выявили 620 дефектов на теплосетях. Об этом в прямом эфире в группе «АСТ-54» заявил советник директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.
— Сейчас мы видим увеличение количества дефектов, как и в прошлых годах. Сегодня ровно месяц как стартовал отопительный сезон в Новосибирске и на текущий момент мы уже устранили 620 повреждений. Порядка 20-25 повреждений в день выявляются и столько же устраняется, — рассказал он.
Бажин отметил, необходимо отремонтировать 400 километров сетей в Новосибирске. Также он рассказал, что этот год стал самым сложным за три года работы СГК в Новосибирске в плане отопительного сезона.
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