В Новосибирске нарушителей ПДД будут ловить при помощи аэростата

Аэростат фиксировал нарушения на высоте
В Новосибирске нарушения на дорогах будут фиксировать аэростаты. Во вторник, 19 октября, областная ГИБДД запустила в небо аэростат на 1446-м километре новосибирской трассы Р-254 «Иртыш».
— За несколько часов на участке трассы с очагами аварийности с помощью установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу для встречного движения. Такие нарушения чаще всего становятся причиной серьезных аварий с гибелью людей, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Также в ведомстве заявили, такие мероприятия будут проводиться часто, чтобы предотвращать серьезные аварии и их последствия.
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