В Новосибирске кроссовер сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: "АСТ-54".

В среду, 20 октября, в Калининском районе Новосибирска кроссовер сбил мужчину. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— ДТП произошло возле дома №10 на улице Богдана Хмельницкого. Там кроссовер KIA Sportage сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», — рассказал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На месте аварии работали гаишники и Скорая. По словам очевидцев, мужчина, которого сбил кроссовер, получил травму ноги.

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