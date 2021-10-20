Прокуратура требует посадить экс-чиновника правительства Новосибирской области на 3,5 года

Прокуратура запросила 3,5 года обвиняемому Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске завершились судебные разбирательства по делу экс-начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей областной администрации Виктора Чиркунова. Его обвиняли в хищении. Прокуратура потребовала посадить его на 3,5 года в тюрьму.

— Обвиняемый ранее никогда не признавал вину в содеянном преступлении. Вот уже после прений я попросила ему 4,5 года со штрафом 500 тысяч рублей. Выслушав это, он, видимо понял, что наказание необратимо и под гнетом большого количества доказательств он пришел к выводу, что нужно признать вину. Собственно, в своем последнем слове он об этом заявил, но от показаний отказался, — рассказала КП-Новосибирск гособвинитель Ксения Короед.

Кроме того, бывший чиновник частично погасил причиненный ущерб. Благодаря этому и признанию вины ему было снизили наказание с 4,5 года на 3,5 года, а также сократили размер штрафа.

Ранее в 2018 году сотрудники ФСБ выявили финансовые махинации в управлении по обеспечению деятельности мировых судей области. Речь шла о хищении 4,5 миллионов рублей на которые должны были купить оргтехнику и кондиционеры.

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