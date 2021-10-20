В Новосибирске поймали мужчину, продававшего мигрантам справки на въезд в Россию. Фото: пограничное УФСБ по НСО.
В Новосибирске пресекли преступную деятельность мужчины, продававшего мигрантам фальшивые справки. Такие подделки открывали им въезд в Россию. Об этом в среду, 20 октября, рассказали в пограничном УФСБ по Новосибирской области.
— В июне 2021 года подозреваемый вступил в преступный сговор с замдиректора частной клиники Новосибирска. Тот оформлял документы о необходимости медицинской диагностики и лечения. На основании фальшивых справок мигранты, заведомо зная о незаконности своих действий, пытались пересечь границу, — уточнили в пограничном управлении ФСБ.
В медицинском центре, где промышляли подельники, прошли обыски. Там нашли и изъяли справки-приглашения и вычислительную технику.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит до двух лет лишения свободы.
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