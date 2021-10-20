В новосибирском Минздраве рассказали о перепрофилировании больниц под ковидные госпитали

Точные сроки пока неизвестны
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области медучреждения перестанут принимать плановых пациентов и подготовятся к перепрофилированию под ковидные госпитали. Об это КП-Новосибирск в пресс-службе Минздрава.
— На следующей неделе больницы прекратят прием плановых пациентов и начнут готовиться к перепрофилированию. И пока будут находиться в резерве. Дата перепрофилирования не определена, она зависит от эпидобстановки, — рассказали в ведомстве.
Также в Минздраве КП-Новосибирск пояснили, что это будет точно не следующая неделя, как написали местные СМИ.
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