В новосибирском Минздраве рассказали о перепрофилировании больниц под ковидные госпитали

Точные сроки пока неизвестны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области медучреждения перестанут принимать плановых пациентов и подготовятся к перепрофилированию под ковидные госпитали. Об это КП-Новосибирск в пресс-службе Минздрава.

— На следующей неделе больницы прекратят прием плановых пациентов и начнут готовиться к перепрофилированию. И пока будут находиться в резерве. Дата перепрофилирования не определена, она зависит от эпидобстановки, — рассказали в ведомстве.

Также в Минздраве КП-Новосибирск пояснили, что это будет точно не следующая неделя, как написали местные СМИ.

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