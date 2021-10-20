Сибиряку, задушившему жену шнурком от телефона, вынесли приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор мужчине, убившему сожительницу. Подробности о деле рассказали в прокуратуре Новосибирской области в среду, 20 октября.

— Суд установил, мужчина убил возлюбленную, с которой вместе жил в железобетонных трубах по улице Фабричная. В ночь на 27 августа 2021 пара поссорилась, а конфликт обернулся трагедией. Агрессивный мужчина повалил 48-летнюю сибирячку лицом вниз на трубу и скрутил находившийся на ее шее тканевый шнур от чехла для мобильного. Тем самым он ее задушил, — уточнили в ведомстве.

Известно, в начале следственных действий злоумышленник признал свою вину, однако потом заявил о своей непричастности.

Суд, рассмотрев дело новосибирца, приговорил его к 9,6 годам колонии особого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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