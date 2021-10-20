Автоэксперты напомнили россиянам о подготовке к зимнему сезону

Необходимо начать с замены шин на зимние Фото: Алиса ТИТКО

Специалисты напоминают автолюбителям о том, что пора готовить машины к зимнему сезону: менять летние шины на зимние, так как по утрам уже возможен гололед.

— Для начала нужно отправляться на шиномонтаж и менять шины. Кроме того, проверить жидкость в бачке для стеклоомывателя. Если вода, то добавить в нее незамерзайку и каким-то образом слить или вылить на стекло, потому что сейчас уже заморозки, вода может просто замерзнуть и все, система работать не будет, а она очень нужна, — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто порталу «News.ru».

По мнению специалиста, необходимо также проверить состояние аккумулятора, поменять «дворники» и привести в порядок тормозную систему.

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