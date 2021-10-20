«Это химтрейлы. Это мрак!»: эксперты высмеяли истерику блогерши, которую напугали следы самолетов в небе

Эксперты заявляют, что это обычные полосы от самолетов Фото: Виктория МИНАЕВА

Полосы, появившиеся в небе от самолетов, напугали некоторых новосибирцев. Одна горожанка в соцсетях заявила, что таким образом пытаются навредить населению. Женщина выложила в видео, в котором говорит о химтрейлах (конспирологи верят, считают, что с самолетов тайно распыляют всякие вирусы, болезни и химикаты, они считают, что при этом в небе остается ядовитый след — называют его химтрейлом - Ред.).

— Вот, пожалуйста, летит один пассажирский самолет и его видно, и за ним никакого следа нет. А вот это все разрисованное — это химтрейлы, ребята. Нас засыпали сегодня, все небо в химтрейлах. Это мрак!, — наводит панику женщина.

Специалисты поспешили успокоить горожан, заявив, что это обычные следы от самолета и не более. А над видео, снятым женщиной, посмеялись.

— При любом сжигании топлива образуются вода, Со2, микропримеси, выброшенные на этих высотах, конденсируются в капельки около 5 микрометров, как в облаках, — пояснил КП-Новосибирск эколог Сергей Пащенко, добавив, что версия про "химтрейлы" не выдерживает никакой критимки.

Также эксперт отметил, что полосы видны из-за того, что капельки воды рассеивают свет. Они могут быть заметны в течение нескольких секунд или минут в зависимости от погодных условий.

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