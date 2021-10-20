В Новосибирске таксист, чуть не сбивший мужчину, угрожал ему битой. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске водитель такси чуть не сбил мужчину. После случившегося он не извинился, а стал угрожать ему битой. Об этом в соцсети рассказала супруга новосибирца.

— 17 октября вечером мы припарковались, а мой муж пошел в аптеку. Я осталась с ребенком в машине. Когда муж возвращался и переходил дорогу на зеленый свет, на перекрестке Федосеева и Богаткова его чуть не сбил автомобиль, который вывернул на скорости без поворотника с Федосеева. Муж успел отскочить и шлепнуть авто по кузову, — рассказала сибирячка в группе «АСТ-54».

Когда муж женщины вернулся к машине, рядом с ними припарковался тот самый авто. Из него вышел мужчина с битой и принялся оскорблять новосибирца. Выяснилось, его разозлило то, что новосибирец ударил его машину. Женщина, сидевшая в машине с ребенком, испугалась.

— Я, опасаясь, вышла не сразу, но успела заснять, что он был с битой в руке, а также зафиксировать номер авто, — добавила горожанка.

По ее словам, пыл агрессора охладел, когда тот заметил съемку. Как позже выяснили сибиряки, их оппонент оказался таксистом. Его машину искали люди, вызвавшие такси.

Женщина добавила, что обратилась в полицию по телефону. Однако по сей день не получила обратной связи.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об инциденте уточняется.

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