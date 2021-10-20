В Новосибирске полиция завела дело на родителей мальчиков, сбежавших из дома

Полиция завела административные дела Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на родителей сбежавших 9-ти и 7-летних детей завели административное дело. Как выяснилось это был не первый случай побега ребят.

— Заявленный в розыск 7-летний ребенок найден, он в порядке. Как выяснили сотрудники ПДН, с мальчиком также уходил его 9-летний друг, который не был заявлен в розыск. Мальчиков передали родителям. С законными представителями детей будет составлена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по статье 5.35 КоАП. Оба мальчика ранее неоднократно уходили, — заявили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Новосибирской области.

Родителям ребят по статье грозят предупреждение или же административный штраф от 100 до 500 рублей. Если нарушение повторное, наказание предусматривает штраф от 4000 до 5000 рублей. Кроме того, в таком случае взрослым грозит арест на срок до 5 суток.

Напомним, 19 октября дети пропали в Кировском районе на улице Зорге. Мальчиков искали полиция и волонтеры.

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