Автоэксперт назвал главную причину пробок на Ипподромской магистрали в Новосибирске

Машин стало больше, но развития дорог нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский автоэксперт поделился мнением о судьбе Ипподромской магистрали, которая должна пропускать через себя большой трафик с одного конца Новосибирска на другой, но с этим не справляется. Почему так происходит КП-Новосибирск объяснил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

— Сейчас предназначение Ипподромской магистрали сугубо городское. Мы не используем до конца все возможности этой улицы, она и задумывалась изначально для того, чтобы увезти максимально иногородний трафик с центральный улиц Новосибирска. А мы, по сути, используем ее как дублера Красного проспекта, — говорит эксперт.

По мнению Ашуркова, причиной пробок является то, что количество автомобилей растет, а дорожные сети развиваются крайне медленно. Все это и приводит к большим пробкам. Также Ипподромскую магистраль застраивают жилыми кварталами, и нагрузка с трафиком увеличиваются.

— Основная проблема данной магистрали в том, что она недоделана, а точнее этот проект недореализован, — добавил он.

Автоэксперт предлагает поднимать градостроительный планы советского периода и посмотреть, как должны развиваться магистрали города Новосибирска.

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