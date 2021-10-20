В Новосибирске «Инфинити» протаранила ограждение. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске «Инфинити» на скорости влетела в ограждение. Авария случилась у перекрестка улицы Фрунзе с Селезнева. О ДТП в среду, 20 октября, в соцсети рассказали очевидцы.
— В кроссовере сработали подушки безопасности. Водитель «Инфинити» был пьян, — рассказал автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».
Судя по кадрам, передняя часть «Инфинити» превратилась в груду металлолома.
На месте аварии работали полицейские и Скорая помощь. Информация о происшествии уточняется.
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