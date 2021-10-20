В Новосибирске продают дом в стиле эпохи Позднего Возрождения за 37 миллионов рублей

Площадь дома составляет 233 м². Фото: «Жилфонд»

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневый пентхаус за 37 миллионов рублей в Железнодорожном районе на улице Урицкого, 21. Дом выполнен в стиле эпохи Позднего Возрождения. Объявление о продаже появилось на сайте «Жилфонд».

— Интерьер оформлен по уникальному дизайн-проекту в стиле ампир и создает атмосферу венецианской виллы эпохи позднего Возрождения. Вся квартира безупречно выдержана в едином стиле, — пишет продавец.

Общая площадь дома составляет 233 квадрата. В нем также есть 5 балконов, кухня-гостиная с камином площадью 60 квадратных метров, джакузи и круглогодичный бассейн.

В объявлении нет никаких сведений о продавце дома, но по сообщению ряда СМИ, пентхаус с 2008 года принадлежит Беляевой Людмиле Федоровне, бывшему завкафедры юридических дисциплин в Новосибирском торгово-экономическом колледже.

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