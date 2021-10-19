В Новосибирске завершились поиски двух пропавших школьников

Мальчиков до позднего вечера искали волонтеры и полиция. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске благополучно завершились поиски двух пропавших школьников: мальчиков 7 и 9 лет. Об этом сообщили в социальных сетях волонтеры.

— Дети найдены, живы! Спасибо всем кто участвовал в поисках! — сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

Напомним, мальчики пропали днем, 19 октября, на улице Зорге в Кировском районе. Детей до позднего вечера искали добровольцы и полиция. В МВД отмечали, что как минимум один из школьников раньше уже уходил из дома.

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