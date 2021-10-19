Ребенок ушел из дома днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские полицейские ищут 7-летнего мальчика. Известно, что ребенок ушел из дома около 14.00 по улице Зорге Кировского района. Информацию об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

— Отрабатывается близкий круг общения ребенка, его возможные контакты, а также последние места пребывания, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как отмечают в полиции, ребенок раньше уже уходил из дома.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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