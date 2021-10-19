В Новосибирске скончался первый ректор НГУАДИ Геннадий Пустоветов

Мужчине было 72 года. Фото: nsuada.ru
В понедельник 18 октября скончался Геннадий Иванович Пустоветов — основатель и первый ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, об этом сообщили на сайте ВУЗа. Ему было 72 года.
Геннадий Иванович родился в Новосибирске 24 декабря 1949 года. После учебы в Новосибирском инженерно-строительном институте будущий ректор начал свой пусть с ассистента, в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 году — докторскую.
— На всех ступенях своего динамичного профессионального роста Геннадий Иванович оставался открытым, позитивным и дружелюбным человеком. Таким он и запомнится коллегам, сослуживцам и студенческой молодежи, — сообщают его коллеги.
Именно благодаря Геннадию Ивановичу сегодня НГАУДИ выпускает из своих дверей молодых специалистов в области градостроительства, дизайна архитектурной среды, монументально-декоративного искусства, дизайн костюма, графического дизайна.
Прощание с Геннадием Ивановичем состоится 20 октября.
Редакция КП — Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича.
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