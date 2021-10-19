В Новосибирске скончался первый ректор НГУАДИ Геннадий Пустоветов

Мужчине было 72 года. Фото: nsuada.ru

В понедельник 18 октября скончался Геннадий Иванович Пустоветов — основатель и первый ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, об этом сообщили на сайте ВУЗа. Ему было 72 года.

Геннадий Иванович родился в Новосибирске 24 декабря 1949 года. После учебы в Новосибирском инженерно-строительном институте будущий ректор начал свой пусть с ассистента, в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 году — докторскую.

— На всех ступенях своего динамичного профессионального роста Геннадий Иванович оставался открытым, позитивным и дружелюбным человеком. Таким он и запомнится коллегам, сослуживцам и студенческой молодежи, — сообщают его коллеги.

Именно благодаря Геннадию Ивановичу сегодня НГАУДИ выпускает из своих дверей молодых специалистов в области градостроительства, дизайна архитектурной среды, монументально-декоративного искусства, дизайн костюма, графического дизайна.

Прощание с Геннадием Ивановичем состоится 20 октября.

Редакция КП — Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.