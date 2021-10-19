Машина стояла на обочине. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области на трассе загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Колыванском шоссе. Очевидцы успели снять видео.
— Пламя полностью охватило машину, — рассказывает подписчик в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что машина стоит на обочине и ее постепенно охватывает пламя. Рядом с ней никого нет.
По словам очевидцев, пострадавших нет.
В комментариях новосибирцы стали предполагать из-за чего произошло возгорание:
— Говорят, что произошло замыкание.
— Там топливо лилось под машину.
— Надеюсь, что и правда никто не погиб.
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