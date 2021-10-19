Мясо было не прожарено. Фото: "Flamp"
Сибиряк пожаловался на сырой бургер в котлете. Парень заказал два блюда на ужин. Когда курьер принес заказ и новосибирец начал их есть, то был неприятно удивлен.
— Заказывал 2 бургера, классический был нормальный, острый привезли с полностью сырой котлетой, — пишет парень на сайте Flamp.
На фото, приложенных к отзыву видно, что котлета совсем не прожарена. В кадрах ярко видно кровянистые жилы.
Компания, готовящая эти бургеры, еще не ответила новосибирцу на критику.
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