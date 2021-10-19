Мясо было не прожарено. Фото: "Flamp"

Сибиряк пожаловался на сырой бургер в котлете. Парень заказал два блюда на ужин. Когда курьер принес заказ и новосибирец начал их есть, то был неприятно удивлен.

— Заказывал 2 бургера, классический был нормальный, острый привезли с полностью сырой котлетой, — пишет парень на сайте Flamp.

На фото, приложенных к отзыву видно, что котлета совсем не прожарена. В кадрах ярко видно кровянистые жилы.

Компания, готовящая эти бургеры, еще не ответила новосибирцу на критику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.