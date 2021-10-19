Суд заключил под стражу новосибирского замминистра ЖКХ и коммунального хозяйства

Мужчина получил больше 2 миллионов рублей. Фото: СК РФ по НСО

Суд заключил под стражу замминистра ЖКХ и коммунального хозяйства Новосибирской области. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

— По данным следствия, в период времени с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам. После чего, 11 января 2021 года с данной организацией был заключен договор, — уточняют в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что второго фигуранта дела не отправили в СИЗО. Ему хотят наложить запрет на некоторые действия.

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