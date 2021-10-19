Машина скрылась с места. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня 19 октября в Криводановке в Новосибирской области иномарка сбила ребенка. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

— Прямо на середине пешеходного перехода женщина на автомобиле наехала на ребенка (девочку лет 10). Шибанула по ногам, так что девочка упала на коленки и руки. При этом мадам просто отрулила, объехала ребенка и спокойно дальше поехала в город, — пишет свидетельница в группе «Криводановка и Марусино».

По словам подписчицы, машина была зеленого цвета, а сама женщина была одета в яркий пуховик и черные очки.

— Она уехала раньше, чем ребенок смог встать на ноги, — говорит сибирячка.

В комментариях под постом развернулась дискуссия:

— Уважаемые родители. Объясните детям, что переходить через дорогу надо только когда машина остановится.

— Как девочка себя чувствует?

— Ну если она сразу не вышла к девочке, то вряд ли у нее сейчас совесть проснется.

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