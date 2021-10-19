В Новосибирской области мужчина украл телефон сибирячки, забытый на вокзале

Жулика поймали быстро. Фото: УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Новосибирские транспортные полицейские задержали мужчину, который украл забытый пассажиркой электрички смартфон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

— За помощью обратилась 47-летняя жительница Тогучинского района и рассказала, что в здании железнодорожного вокзала станции Тогучин оставила телефон стоимостью более семи тысяч рублей. Когда женщина обнаружила пропажу и вернулась, гаджета на месте уже не было. При помощи видеокамер полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24–летний местный житель, – говорится в сообщении.

В транспортной полиции уточнили, что похищенный смартфон вернули законной владелице, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь за кражу 24-летнему сибиряку грозит до 5 лет тюремного заключения.

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