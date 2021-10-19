Новосибирец пойдет под суд за попытку отобрать пистолет у полицейского

Житель Новосибирска пытался отобрать пистолет у полицейского и теперь пойдет под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мужчину подозревают в нападении на правоохранителя: сибиряк пытался отобрать у полицейского пистолет. Информация об этом появилась на сайте Первомайского районного суда.

— 1 августа 2021 года мужчина по домофону сообщил помощнику оперативного дежурного о том, что хочет написать заявление и сознаться в преступлении. Входную дверь в фойе линейного отдела открыл оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Он повернулся спиной к подозреваемому, и тот попытался выхватить кобуру на поясном ремне правоохранителя, – говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленнику все же удалось повалить стража порядка на землю, однако завладеть пистолетом у сибиряка не получилось, так как ему помешали другие полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Судебное заседание назначено на 26 октября.

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