В Новосибирске чиновникам поднимут зарплаты на 3,9%

Новосибирским чиновникам поднимут зарплаты на 3,9% Фото: Егор САФРОНОВ

Новосибирские депутаты поддержали идею о повышении заработной платы чиновникам. С таким предложением на заседании в Совете депутатов города Новосибирск выступила заместитель начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Анна Макарухина.

— Предлагаем внести изменения в положение об оплате труда и проиндексировать с 1 октября 2021 года должностные оклады муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классами и чинами на 3,9%, – уточнила сотрудник мэрии.

Депутаты единогласно поддержали предложение, но пока что только в рамках комиссии. Окончательное же решение будет принято на сессии.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новый глава департамента транспорта мэрии Новосибирска обнародовал свои доходы.

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