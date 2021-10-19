Суд пожалел новосибирца, который растил коноплю в квартире

В квартире подсудимого нашли почти 2 кг марихуаны Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирец превратил квартиру в плантацию конопли, но получил условный срок. Подробности этой истории рассказали в прокуратуре Калининского района.

— 31-летний мужчина жил в одной квартире с девушкой, а в другой - двухкомнатной - выращивал марихуану. В ходе обыска оперативники нашли в комнатах растущую коноплю, три пакета с ней в морозильнике, а также весы и другие принадлежности. Общий объем изъятого составил более 1,2 кг каннабиса и почти 700 грамм частей конопли, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Задержанный не стал отрицать вины, однако пояснил, что выращивал марихуану в лечебных целях. Якобы до 18 лет мужчина являлся инвалидом детства, страдал бессонницей и нервными расстройствами.

— Ранее мужчина судим не был, на учете не состоял, детей у него нет. Но есть родны: он ухаживает за больной матерью. Суд учел характеристики мужчины, и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил, — пояснила Елена Новикова.

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