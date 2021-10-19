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Общество19 октября 2021 19:12

В Новосибирской области у 80 тысяч человек есть оружие

Об этом рассказал начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Начальник регионального управления Росгвардии НСО назвал количество новосибирцев владеющих оружием

Начальник регионального управления Росгвардии НСО назвал количество новосибирцев владеющих оружием

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

80 тысяч жителей Новосибирской области имеют оружие: об этом заявил КП-Новосибирск начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области

— Это серьезная цифра, и мы ведем постоянную работу с владельцами оружия, — прокомментировал КП-Новосибирск Василий Сергеевич.

В этом году претензий к владельцам оружия возникало немало. Чаще всего жители региона нарушают сроки и условия хранения, перевозки, сроки продления лицензии на оружие.

— В связи с тем, что и законодательство здесь изменилось, более трех тысяч единиц оружия было изъято у населения, — подытожил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области Василий Шушаков.

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