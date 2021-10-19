Сибирячка отсудила более 166 тысяч рублей за сорванный отпуск на Мальдивах

Сибирячка не улетела в отпуск.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Сибирячка Инга засудила авиакомпанию за сорванный отпуск на Мальдивах. Подробности сообщила пресс-служба Дзержинского районного суда:
— 13 января 2020 года женщина прошла регистрацию на рейс, была пропущена через границу для вылета в Мале (Мальдивы). Она получила посадочный талон, но во время посадки в самолет выяснилось, что авиакомпания аннулировала регистрацию пассажира с отметкой «Добровольный отказ, — сообщили в суде.
Инга подала в суд на авиакомпанию и через 10 месяцев добилась возврата денег. Согласно ст.107 Воздушного кодекса РФ, у перевозчика не было оснований для аннулирования бронирования в одностороннем порядке.
Суд постановил выплатить стоимость тура (129 тысяч рублей), расходы на два авиабилета (27 тысяч рублей) и моральный вред в 10 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер