В Новосибирской области ожидается похолодание до +5

К концу рабочей неделе станет пасмурнее и холоднее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу недели в Новосибирск придет похолодание. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

— 20 и 21 октября столбик термометра будет держаться на отметке +12…+14 градусов, осадков не ожидается. 22 октября придет холодный фронт, температура понизится, и днем ожидается +8...+10 градусов, возможны осадки. Ночная температура в эти дни останется плюсовой: 20 октября — 0…+2, 21 октября — от +1 до +3, 22 октября — от +2 до +4, — сообщает синоптик.

По данным Gismeteo, в субботу 23 октября ожидаются небольшие осадки, днем +5 градусов, ночью — +2. В воскресенье, 24 октября, днем будет +8 градусов и небольшой дождь, а ночью +4.

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