В Новосибирске врачи назвали главные заболевания призывников, из-за которых не берут в армию

Призывники из Сибири менее годные к срочной службе, чем в целом по России. Фото: Виталий ТИМКИВ

Новосибирские врачи рассказали о небольшом оздоровлении среди призывников, годных к срочной службе.

— Основная категория заболеваний, мешающих пройти срочную службу — это психические заболевания, болезни костно-мышечной системы, болезни кроветворных органов и заболевания глаз, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов.

Уровень годности призывников в Сибирском федеральном округе составляет 68%, это меньше общероссийского уровня (по стране - 73%). Однако весенний призыв 2021 года показал, что количество годных призывников увеличилось на 1,5 % за год.

— Будем работать, улучшать качество оздоровительных мероприятий и контролировать решения комиссии. В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будем использовать ресурс поликлиник и районных больниц, — отметил Евгений Шведов.

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