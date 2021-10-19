В Новосибирске врачи назвали главные заболевания призывников, из-за которых не берут в армию

Призывники из Сибири менее годные к срочной службе, чем в целом по России.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Новосибирские врачи рассказали о небольшом оздоровлении среди призывников, годных к срочной службе.
— Основная категория заболеваний, мешающих пройти срочную службу — это психические заболевания, болезни костно-мышечной системы, болезни кроветворных органов и заболевания глаз, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов.
Уровень годности призывников в Сибирском федеральном округе составляет 68%, это меньше общероссийского уровня (по стране - 73%). Однако весенний призыв 2021 года показал, что количество годных призывников увеличилось на 1,5 % за год.
— Будем работать, улучшать качество оздоровительных мероприятий и контролировать решения комиссии. В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будем использовать ресурс поликлиник и районных больниц, — отметил Евгений Шведов.
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