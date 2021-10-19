В Новосибирске коронавирусом заболели 257 человек

За сутки умерли еще 8 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

19 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 человек.

— Это были мужчина в возрасте 81 года, пять женщин в возрасте 53, 65, 66, 77, 78 лет и две женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 217 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 257 человек, с выздоровлением выписали 122 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 299 случаев коронавируса, в том числе у 6 152 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 52 367 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 884 пациента, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 291 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.

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