Коллективный иммунитет к коронавирусу в Новосибирской области достиг 34%

Новосибирская область занимает 6 место среди городов Сибири
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области показатель коллективного иммунитета к ковиду составляет 34%, что на 26% ниже нормы. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.
Антилидерами в списке сибирских регионов, где вакцинация идет медленными темпами, стали Томская область с показателем 31%, Алтайский край — 36% и Кузбасс с 39% коллективного иммунитета.
Более менее хорошими показателями может похвастаться Республика Алтай с 46%, Омская область — 44% и Красноярский край — 42%.
Опубликованные данные указаны за период с 14 по 18 октября 2021 года.
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