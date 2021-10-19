Андрей Травников оценил гражданскую активность сибиряков. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников оценил гражданскую активность жителей Новосибирской области. Так, по данным регионального правительства, глава области участвовал в подведении итогов регионального этапа Национальной премии «Гражданская Инициатива».

Известно, цель конкурса — найти новых граждан, проявивших себя в своем городе, районе или области. Тех, кто пока неизвестен обществу, но уже помогает людям, меняя их жизни к лучшему. Премию учредили в 2013 году. Руководителем проекта выступает Юлий Гусман, а главный член жюри — председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

По словам Андрея Травникова, жители Новосибирской области отличаются высокой гражданской активность. Среди них, уверен глава области, большой выбор граждански инициатив.

— Для нас такие инициативы, демократия, самоуправление — это не только формальные властные структуры, но и малые общественные организации, иногда даже не имеющие официального статуса, работающие во многих городах и районных центрах, селах, это ТОСы, отдельные активные люди, волонтеры. Это и процесс участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству, в культурных проектах, в патриотическом воспитании, инициирование различных проектов через наши программы и гранты, инициативное бюджетирование. Весь этот пласт — главная часть нашего гражданского общества, той самой гражданской активности в Новосибирской области, о которой мы говорим, как о нашем конкурентном преимуществе. Правительство региона заинтересовано в развитии этой сферы, и один из примеров этого — запущенный нами в прошлом году проект поддержки инициатив отдельных лиц, энтузиастов «Со мной регион успешнее». Для нас очень важно, что Новосибирская область в этом году впервые попала в число регионов, где проводится награждение участников регионального этапа. Благодарю Алексея Кудрина и Юлия Гусмана за инициативу провести этот финальный этап в нашем регионе, — сказал Андрей Травников.

Отличный уровень организации регионального этапа проекта, который показала Новосибирская область, по достоинству оценил и Юлий Гусман, руководитель премии. Он отметил, Новосибирская область относится к великим регионам страны. Он поблагодарил всех новосибирцев, отличившихся добрыми делами, за их деятельность. А также выразил благодарность властям, которые поддерживают такие начинания.

— В конкурсе есть следующие номинации — «Ростки новой власти», «За гражданскую инициативу во время пандемии», «Память», «Духовное наследие», «Зеленая планета», «Раздвинь границы возможностей», «Здоровье нации», «Семья будущего», «Наш общий дом — Россия!», — уточнили в правительстве.

Известно, что в 2021 году такой конкурс впервые прошел в Новосибирске. На участие в мероприятии поступили 86 заявок. Каждая из них, по информации правительства, уникальная. При этом все их объединяют единые желания и цели — помогать людям, меняя их жизни в лучшую сторону.

Участники Национальной премии вне зависимости от результатов на областном этапе будут участвовать в федеральном этапе конкурса. Главный приз которого — статуэтка «Золотой росток инициативы». Итоги подведут в Москве, в декабре. Там пройдет торжественная церемония.

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