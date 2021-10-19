В Новосибирске 65-летний мужчина во время ссоры зарезал двух знакомых

Пенсионер напал на собутыльников с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейские задержали 65-летнего мужчину, который ударил ножом двух своих приятелей во время ссоры. Из-за полученной раны один из потерпевших скончался.

— 17 октября сотрудниками полиции подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался ранее не судимый 65-летний житель Новосибирска. Установлено, что злоумышленник у себя дома пил спиртные напитки со своими знакомыми 38 лет и 50 лет. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес ножевые ранения своим знакомым, в результате которых младший из них умер в машине скорой помощи, второй был доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следственный комитет возбудил в отношении сибиряка уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина признал вину частично. Ему избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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