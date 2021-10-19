В Новосибирске 65-летний мужчина во время ссоры зарезал двух знакомых

Пенсионер напал на собутыльников с ножом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске полицейские задержали 65-летнего мужчину, который ударил ножом двух своих приятелей во время ссоры. Из-за полученной раны один из потерпевших скончался.
— 17 октября сотрудниками полиции подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался ранее не судимый 65-летний житель Новосибирска. Установлено, что злоумышленник у себя дома пил спиртные напитки со своими знакомыми 38 лет и 50 лет. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес ножевые ранения своим знакомым, в результате которых младший из них умер в машине скорой помощи, второй был доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следственный комитет возбудил в отношении сибиряка уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина признал вину частично. Ему избрана мера пресечения — заключение под стражу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер