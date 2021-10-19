Мэра возмутил преждевременный отпуск начальника управления дорог в Новосибирске

Мэр также выразил недовольство по поводу ремонта дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал начальника управления автомобильных дорог мэрии Юрия Сердюка, который ушел в отпуск до сдачи ремонтных работ. Градоначальник выразил свое недовольство во время оперативного совещания во вторник, 19 октября.

— Прошу обратить внимание, что это был последний случай, когда я соглашаюсь с отпуском в то время, когда не завершены работы. В сельской местности в уборочную страду если какой-нибудь председатель запросится в отпуск, то подписывают ему заявление вместе с заявлением на увольнение. А у нас не закончились дорожные работы, а руководителя отпустили в отпуск, — сказал Локоть.

Анатолий Локоть отметил, что очень много жалоб поступает по ремонту дорог и тротуаров и, в частности, на Вокзальную магистраль. Мэр заявил, что местные компании бывают неаккуратными и создают условия, невозможные для передвижения по улицам. Он добавил, что накануне увидел картину, как в вечером в 21:00 не нашел на объектах ни одного дорожного рабочего.

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