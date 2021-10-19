В Новосибирской области 167 «целевиков» вышли на работу в 2021 году. Фото: Правительство НСО,

В Новосибирской области устранять дефицит медицинских кадров помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщили в региональном правительстве, в 2021 году в области трудоустроили 167 человек из числа целевиков, получивших высшее образование. Кроме того, 32 выпускника продолжают обучение в ординатуре.

По информации правительства Новосибирской области, в Тогучинской ЦРБ начал работать новый терапевт. На его участке в поликлинике — 1600 сибиряков. У молодого специалиста серьезная нагрузка, особенно в период пика ОРВИ. По словам доктора, он задерживается на работе примерно на 2 часа, чтобы успеть принять всех пациентов. При этом условиями работы он доволен. Ему предоставили служебную квартиру, в которой он поселился вместе с женой и ребенком. Сейчас супруга терапевта ждет еще одного малыша. Известно, что новым коллегой довольны сотрудники ЦРБ, а также и руководство больницы.

— В настоящий момент в НГМУ для Тогучинской больницы в рамках целевой подготовки учится 31 студент, в том числе 2 ординатора второго года обучения (по специальностям «гастроэнтерология» и «рентгенология»), 15 студентов разных курсов по специальности «лечебное дело», 14 — по специальности «педиатрия», — дополнили в Правительстве.

В ведомстве напомнили, что программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы» стартовала в текущем году. Она утверждена областным правительством. В рамках действия программы в ближайшие 5 лет в регионе планируют отстроить, а также капитально отремонтировать 40 медицинских объектов. Кроме того запланирована покупка 425 медицинских автомобилей, а еще свыше 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, при этом «тяжелого» из них — 90 штук.

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