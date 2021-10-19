В Новосибирске дорогу на улице Мичурина отремонтируют до конца недели

Работы на Мичурина закончатся через несколько дней. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Новосибирские водители могут порадоваться: р емонт дороги на улице Мичурина подходит к концу. Напомним, работы там начались 11 октября. И за несколько дней дорожники уже почти завершили выкладывать выравнивающий слой, после чего приступят к укладке защитного покрытия. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

- Мы выходим на финишную прямую по ремонту дорог в этом году. Улица Мичурина – один из 10 объектов, которые ремонтируются за счет дополнительных средств, поступивших из вышестоящих бюджетов. Средства пришли только в конце лета, в связи с чем сезон дорожных работ в этом году затянулся до октября, – напомнил мэр Анатолий Локоть. – Тем не менее у нас нет сомнений, что работы на всех объектах будут завершены в срок – до 25-29 октября. После этого начнется процедура приёмки объектов в эксплуатацию. Если будут обнаружены недочеты, обяжем подрядчиков переделывать.

Проблема, которая раньше была на этой улице, - асфальт вокруг люков быстро разрушался. Чтобы такого больше не происходило, дороги начали применять технологию литого асфальтобетона.

- Мы больше не принимаем дороги, где люки просто закатаны в асфальт. Сегодня мы требуем, чтобы примыкания к люкам, будь то тепловые камеры, люки сетей связи или Горводоканала, были выполнены литым асфальтобетоном. Он несколько дороже, но прочнее, это гарантия того, что на следующий год они не застучат, как это часто бывает, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Использовали работе дорожники и еще одно важное ноу-хау: материалы, специально разработанные для уменьшения колейности. Они дороже, сложнее в укладке – используется сразу три катка – и более долговечны.