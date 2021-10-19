В Новосибирске почти 200 дольщиков получили квартиры в достроенном доме на Коммунстроевской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сдали еще один проблемный дом по адресу Коммунстроевская, 161. Благодаря этому долгожданные квартиры получили почти 200 человек. Об этом во вторник, 19 октября, рассказали в Правительстве Новосибирской области.

По словам замминистра строительства региона Алексея Колмакова, дом на Коммунстроевской — 8-й долгострой, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Он отметил, что власти заметно продвинулись в решении вопросов обманутых дольщиков. Он добавил, до конца 2021 года в регионе сдадут еще несколько проблемных объектов. Также, по словам Колмакова, власти подали ходатайства в отношении 40 проблемных объектов в московский ППК «Фонд». Известно, по 12 объектам уже получены одобрения, по остальным — власти ожидают их.

— Безусловно, такой результат — это итог тесного взаимодействия всех заинтересованных структур — Правительства Новосибирской области, правоохранительных органов, мэрии Новосибирска, ресурсоснабжающих организаций. Завершение строительства дома силами действующего застройщика — самый простой и эффективный вариант. Дом по ул. Коммунстроевской — хороший тому пример. Фактически в ручном режиме завершено подключение дома к сетям теплоснабжения и водоснабжения. Застройщиком завершены строительно-монтажные работы, устранены замечания надзорных органов, объект введен в эксплуатацию. Теперь ключи от своих квартир получат 198 дольщиков, — сказал Алексей Колмаков.

В правительстве Новосибирской области добавили, что дом на Коммунстроевской должны были сдать в 3-м квартале 2020. Но, к несчастью дольщиков, застройщик достроить дом не смог. Из-за этого объект оказался в реестре проблемных.

Известно, в регионе действуют несколько механизмов, которые позволяют вводить в эксплуатацию долгострои. Среди них — крупные инвестиционные проекты, достройка проблемных домов при помощи ППК «Фонд», а также субсидии, направленные на благоустройство территорий, установку лифтов и подключение к инженерным сетям.

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