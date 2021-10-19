В Новосибирске забросали камнями и взрывпакетами здание фирмы, занимавшейся ремонтом дорог

Неизвестны напали с камнями и взрывпакетами Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирске в Дзержинском районе неизвестные напали со взрывпакетами на офис обанкротившейся компании «Сибирские магистрали», которая много лет ремонтировала дороги в области. Инцидент произошел с 10 на 11 октября 2021 года. Об этом начали писать местные СМИ со ссылкой на бывшего владельца компании. КП-Новосибирск побеседовала с юристом Виталием Шевченко, который представляет в суде интересы владельца помещения. Он выразил сомнения по поводу правдивости данной информации.

— Ничего не могу сказать или утверждать относительно того, что кто-то совершил нападение со взрывпакетами. Но могу со стопроцентной уверенностью сказать, что 24/7 со стороны объекта недвижимости и за его пределами дежурят две стороны охраны. Одна охрана конкурсного управляющего, другая охрана собственника помещения. Кто там бегает со взрывпакетами — неизвестно, — заявил он.

Также он отметил, что проблемы у фирмы-банкрота появились из-за того, что компания «Сибмост» не заплатила положенные по контракту 73 миллиона рублей.

Известно, что компания «Сибирские магистрали» на сегодняшний день уже проиграла несколько исков на общую сумму в 6,8 миллионов рублей. Мэрия Новосибирска также подала против компании иск о неуплате за аренду муниципальной земли.

На момент публикации ответ на отправленный ранее запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области относительно данной темы не был получен.

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