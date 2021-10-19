Полицейские поймали новосибирцев, плативших за покупки фальшивыми деньгами. Фото: МВД-54.

В новосибирской полиции рассказали о задержании мужчин, плативших за покупки фальшивыми купюрами. В отношении них возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области во вторник, 19 октября.

— Полицейские установили, в июле 2021 два новосибирца — 28 и 38 лет, расплатились фальшивыми пятитысячными купюрами в аптеке и 3-х цветочных магазинах. Там мошенники купили лекарства и недорогие букеты. Затем они попытались сбыть еще одни 5 тысяч в другом цветочном павильоне. Однако там продавец заметила признаки подделки на купюре и вызвала полицию, — уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители установили подозреваемых. Они нашли их и провели у них дома обыск. Там полицейские нашли 10 банковских карт, 14 флэш-карт, 11 сотовых телефонов, 8 сим-карт. Все это новосибирцы использовали для своих преступлений. Кроме того, у злоумышленников обнаружили 38 тысяч рублей, которые те добыли незаконным способом. Также у мошенников нашли и изъяли одежду, в которой они совершали преступления.

Полицейские выяснили, подельники — родственники — дядя и племянник. Один из них уже был судим за кражу. Одного из мошенников поместили в СИЗО, а другому избрали меру пресечения в виде обязательной явки.

Сейчас расследование продолжается. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

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