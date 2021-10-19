Видео горящего дома в Кировском районе Новосибирска появилось в соцсетях

На месте ЧП работают пожарные. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 19 октября, в Кировском районе Новосибирска вспыхнул частный дом. Кадры полыхающего строения появились в соцсети.

— На улице Проектной загорелся частный дом. Огонь полностью охватил строение, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, как дом горит открытым пламенем, а на месте работают огнеборцы. Из-за пожара окрестности заволокло густым дымом.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали инцидент:

— По прибытии первых пожарных расчетов дом и надворные постройки были полностью в огне, также произошло частичное обрушение кровли. В течение 20 минут с момента прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Также сотрудники МЧС России предотвратили угрозу перехода огня на газопровод. Пожарные продолжают неотложные работы по проливке и разбору обгоревших конструкций, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.

Информации о пострадавших , по данным МЧС, не поступало.

Смотреть видеосюжет Горит дом в Кировском районе Новосибирска.

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