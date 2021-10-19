В Новосибирске представили новый проект «умных» остановок

Остановки появятся на гостевых маршрутах МЧМ-2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Новосибирска представила новый проект «умных» остановок, который должен быть готов к МЧМ-2023 году. В городе появится 258 штук таких остановок. Об этом рассказали на оперативном совещании в мэрии во вторник, 19 октября.
— Планируется установка 90 объектов с умным блоком, столько же без него и 80 остановок с коммерческим помещением. Всего будет установлено около 258-265 таких остановок, — сообщил в ходе совещания начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.
Современные остановки будут оснащены Wi-Fi-ем, местом для зарядки телефона, кнопкой вызова экстренных служб 112, таблицей с данными о расписании общественного транспорта и видеонаблюдением.
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